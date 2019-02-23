Yılmaz savaşçı!

Siyah-beyazlı formayla 7 derbide gol sevinci yaşayamayan tecrübeli yıldız "Tek düşüncem, Vodafone Park'taki derbide fileleri havalandırabilmek" dedi.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın pazartesi günü F.Bahçe ile yapacağı karşılaşmayı farklı bir heyecanla bekliyor. Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta, derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak. Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-08 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak; F.Bahçe ve G.Saray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı, 456 dakika sahada kaldı ancak gol sevinci yaşamadı.

4 KARŞILAŞMADA 2 GOL KAYDETTİ

Burak, Beşiktaş kariyerinde 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 2006-07'de ligde 5 gol atan tecrübeli forvet, Türkiye Kupası'nda ise bir defa gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunda 2007-08'de ilk yarıda görev yapan Burak Yılmaz, sadece bir gol kaydetti. Bu sezonun devre arasında ikinci kez Beşiktaş'a transfer olan Burak, şu ana kadar oynadığı 4 maçta takımına 2 gol kazandırdı. Burak, F.Bahçe derbisi için, "Tek düşüncem, Vodafone Park'taki derbide fileleri havalandırmak" dedi.