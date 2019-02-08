08 Şubat 2019, Cuma
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Miniklere Beşiktaş forması
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Beşiktaş Kulübü'nden temin ettiği 150 adet forma ile Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu'na gelerek, öğrencilere tek tek Beşiktaş forması hediye etti. Öğrenciler Kartal Pençesi pozuyla karşılık verdi.
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