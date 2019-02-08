08 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Miniklere Beşiktaş forması

Miniklere Beşiktaş forması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Kulübü'nden temin ettiği 150 adet forma ile Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu'na gelerek, öğrencilere tek tek Beşiktaş forması hediye etti. Öğrenciler Pençesi pozuyla karşılık verdi.
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