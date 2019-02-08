08 Şubat 2019, Cuma
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Töre’yi affedelim
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Beşiktaş yönetimi, kanatlarda yaşanan oyuncu eksikliği nedeniyle tecrübeli hocadan Töre’yi affetmesini isteyecek.
Siyah-beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tolga'nın şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadığını ve bu yüzden affedilmesini istedi. Yönetimin gelecek hafta içinde Tolga'nın affedilmesi için bir araya geleceği bildirildi. Bu arada yönetimin Şenol Güneş'ten, kanatlarda sıkıntı yaşanamamak için Gökhan Töre'nin takıma dönmesini isteyeceği ifade edildi.
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