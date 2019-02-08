08 Şubat 2019, Cuma
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Bursaspor’a hücum
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Teknik direktör Şenol Güneş, yarın Vodafone Park'ta oynanacak Bursaspor maçı için hücum oyuncuları ile özel olarak görüştü.
Güneş, maçın başından itibaren oyunu, Bursa yarı sahasında oynanacak şekilde kurgulamak istiyor. Antalyaspor maçında cezalı olan Burak Yılmaz özel olarak çalışıyor. Tecrübeli golcünün gol orucunu Dolmabahçe'de bozmak istediği ve motivasyonun seviyesinin üst düzey olduğu öğrenildi.
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