08 Şubat 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Bursaspor’a hücum

Bursaspor’a hücum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Teknik direktör Şenol Güneş, yarın Vodafone Park'ta oynanacak maçı için hücum oyuncuları ile özel olarak görüştü.

Güneş, maçın başından itibaren oyunu, Bursa yarı sahasında oynanacak şekilde kurgulamak istiyor. maçında cezalı olan Burak Yılmaz özel olarak çalışıyor. Tecrübeli golcünün gol orucunu Dolmabahçe'de bozmak istediği ve motivasyonun seviyesinin üst düzey olduğu öğrenildi.
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