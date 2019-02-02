02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Bild'in haberi hakkında açıklama

Beşiktaştan Bildin haberi hakkında açıklama
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

, Alman gazetesi 'de yer alan ''nin en köklük kulübü iflas etti' biçimindeki habere resmi siteden yanıt verdi.

Kulübü, Alman gazetesi 'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.

Konuyla ilgili Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."



BILD NE YAZMIŞTI?

Alman Bild gazetesi, internet sitesinden de yayınlanan haberde Beşiktaş'ın ekonomik durumdan zor bir süreç geçirdiğini ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazmıştı.

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