Sezonun 2. yarısına birer galibiyet ve beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takım, 3 puanı alıp yükselişe geçmek amacında. 2 eksiği olan Beşiktaş’ta Kagawa kadroda.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sezonun 2. yarısını Akhisar galibiyeti (3-0) ile açan ve geçen hafta evinde Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, bugün mutlak 3 puan alıp yükselişe geçmek amacında. LİGDE 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor'un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor. Öte yandan Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. QUARESMA kırmızı, Burak Yılmaz sarı kart cezalısı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olduğu için Erzurumspor maçında oynayamayan Vida'nın ise cezası bitti.



MEDEL SERBEST DEĞİLMİŞ!

İngiliz ekibi West Ham'ın menajeri Pellegrini, Gary Medel'le ilgilendiklerini itiraf edip "Takip ettiğimiz tek oyuncu Medel. Çünkü bize onun serbest olduğu söylendi. Ancak gördük ki öyle değilmiş" diyerek Şilili orta saha için ilginç ifadeler kullandı.



FORMA PEKTEMEK'İN

Teknik direktör Şenol Güneş maça sürpriz bir 11 hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yokluğunda yeni oyun düzenini sahada deneyecek. Her ne kadar maç eksiği de olsa Kagawa'yı 10 numara mevkiinde oynatacak. Asıl mevkisi sol açık olan Ljajic'i bu mevkiye kaydıracak. Lens'i sağ kanada kaydıracak. Güneş, Burak'ın yokluğunda forvette ise Mustafa Pektemek'e görev verecek. Güven Yalçın'ı yetersiz bulan, Cyle Larin'e de sıcak bakmayan Güneş, Pektemek'in savaşçılığını kullanacak.



YENİLER KADRODA

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Kagawa önceki gün ilk kez siyahbeyazlılarla idmana çıkmıştı. Japon futbolcu kadroda yer aldı. Öte yandan devre arası transfer döneminde takıma katılan Mirin ve Muhayer Oktay da kadroya dahil edildi.



BEŞİKTAŞ 31-5 ÖNDE

Beşiktaş ile Antalya, ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig maçının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalya kazandı.



4 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında. Ljajic, Necip, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde gelecek haftaki Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.



GÜNEŞ'TEN UYARI

Antalyaspor'u analizi eden Şenol Güneş, talebelerine de neler yapması gerektiğini tek tek anlattı. Frikik kazanma konusunda forvetlerden, ara toplardan pozisyon yaratma konusunda da stoperlerden özen dikkatli olmalarını istedi. Bu arada kaybedecek yarım puanları bile olmadığını oyuncularına anlatan usta hoca, rakiplerinin duran toplar ve kanatlardan iyi geldiğini, ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda iyi olduklarını anlattı. Yetenekli oyunculara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, bireysel hata yapma potansiyeli yüksek oyuncuları olduğunu söyledi. Bunları fırsata çevirmek zorunda olduklarının altını çizdi.