02 Şubat 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Antalya deplasmanında

Beşiktaş, Antalya deplasmanında
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

, 'in 20. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Son maçında evinde ile 1-1 berabere kalan , haftaya 30 puanla altıncı sırada girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan 'un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor.

Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

kırmızı, ise cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Vida dönüyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida'nın cezası bitti.

Hırvat futbolcu, teknik direktör 'in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

Gözler Kagawa'da

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı için Şenol Güneş'in kararı merakla bekleniyor.

Uzun süredir maç yapmayan ve dün ilk kez siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkan Japon futbolcunun Antalya'ya götürülüp götürülmeyeceği Güneş'in kararı sonrası belli olacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, , Dorukhan Toköz ve yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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