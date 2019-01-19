19 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Medel giderse Djedje gelecek
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gary Medel'e teklif yağıyor.
West Ham United, Watford, Burnley gibi ekiplerin teklifleri 6 milyon euro'ya kadar yükseldi. Kartal, Şili'li yıldızı sezon sonuna kadar tutmak istiyor. Yaz transfer döneminde satılırsa yerine Ankaragücü formasıyla parlayan Djedje düşünülüyor. Kartal'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!