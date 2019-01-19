19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Medel giderse Djedje gelecek

Medel giderse o gelecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'ın tecrübeli futbolcusu Gary 'e teklif yağıyor.

, Watford, Burnley gibi ekiplerin teklifleri 6 milyon euro'ya kadar yükseldi. , Şili'li yıldızı sezon sonuna kadar tutmak istiyor. Yaz transfer döneminde satılırsa yerine Ankaragücü formasıyla parlayan Djedje düşünülüyor. Kartal'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.


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