19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş: "Galibiyeti hak ettik"

Şenol Güneş: Galibiyeti hak ettik
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

'u deplasmanda 3-1'lik skorla geçen 'ta teknik direktör maç sonrası yaptığı açıklamada “Aradan sonra ilk maçlar her zaman zordur. İlk yarı bu zorluğu yaşadık ama erken golle moral bulduk ve sonra gerisini de getirdik. Galibiyeti hak ettik" dedi.

Teknik Direktörü , karşısında hak ettikleri bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Devre arasından sonra maç trafiğine girmeninin her zaman çeşitli zorlukları olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Aradan sonra ilk maçlar her zaman zordur. İlk yarı bu zorluğu yaşadık ama erken golle moral bulduk. 'de ilk yarının ortalarından itibaren bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Dorukhan adına çok sevindim. Çalışmalarının karşılığını hem o aldı hem de bize fayda getirdi. Bu sefer erken golün avantajını iyi değerlendirdik" dedi.

'TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK'

İkinci yarıda tempodan uzaklaşmadan, dengeli ve kontrollü bir şekilde maça başladıklarını belirten Şenol Güneş, bu sayede rakibin zaaflarını değerlendirip golleri bulduklarını ifade etti. Takım olarak bu sezon en iyi oyunlardan birini ortaya koyduklarını vurgulayan usta hoca, "Kampta oluşturduğumuz aile ortamını maça da iyi yansıttık. Özellikle takım olarak ortaya koyduğumuz disiplinli oyun sezonun en iyileri arasına girer. Aldığımız bu farklı galibiyet, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın da olduğunu rakiplere göstermek adına çok önemliydi" diye konuştu.

GÜNEŞ'TEN 3. DALYA

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in en fazla galibiyet elde eden teknik direktörü olarak zirvede yer alıyordu. Usta teknik adam, Akhisar zaferiyle kariyerinde 300. galibiyetine ulaştı.
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