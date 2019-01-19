19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Tolgay için 5’ten aşağısı olmaz

Tolgay için 5’ten aşağısı olmaz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

ile yönetimi restleşmeye devam ediyor. Adalı, menajeri Bulut’a “5 milyon euro’dan aşağısı olmaz” dedi

Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan 'ın 'ye gitmesi bekleniyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. yönetimi ile Tolgay arasındaki restleşme devam ediyor. İkinci başkan , tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. Bulut, Tolgay'ın kariyerine devam etmesi için kolaylık isterken Adalı'nın cevabı net oldu. Siyah-beyazlıların idarecisi Adalı "Tolgay için belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Bu rakamın aşağısındaki teklifleri dinlemiyoruz. Fenerbahçe ya da başka bir kulüp onu istiyorsa, talep ettiğimiz rakamı bize getirmeli. Aksi halde olmaz" dedi. Yönetim değerini bulmazsa Tolgay'ı satmayacak, gerekirse çalışmalarını alt yapıda sürdürecek.

Tolgay Arslan oynamak için bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Akhisarspor - Beşiktaş maçında kural hatası! Akhisarspor - Beşiktaş maçında kural hatası!
Burak Yılmaz kardeşi kardeşe küstürdü "Burak Yılmaz kardeşi kardeşe küstürdü"
Larin: Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör