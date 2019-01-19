19 Ocak 2019, Cumartesi
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Tolgay Arslan oynamak için bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.
Tolgay için 5’ten aşağısı olmaz
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Tolgay Arslan ile Beşiktaş yönetimi restleşmeye devam ediyor. Adalı, menajeri Bulut’a “5 milyon euro’dan aşağısı olmaz” dedi
Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. Beşiktaş yönetimi ile Tolgay arasındaki restleşme devam ediyor. İkinci başkan Serdal Adalı, tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile masaya oturdu. Bulut, Tolgay'ın kariyerine devam etmesi için kolaylık isterken Adalı'nın cevabı net oldu. Siyah-beyazlıların idarecisi Adalı "Tolgay için belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Bu rakamın aşağısındaki teklifleri dinlemiyoruz. Fenerbahçe ya da başka bir kulüp onu istiyorsa, talep ettiğimiz rakamı bize getirmeli. Aksi halde olmaz" dedi. Yönetim değerini bulmazsa Tolgay'ı satmayacak, gerekirse çalışmalarını alt yapıda sürdürecek.
Tolgay Arslan oynamak için bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.
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