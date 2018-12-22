KASIMPAŞA 4-1 BEŞİKTAŞ | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadele saat 19.00'da başladı.

Karşılaşmada Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Sadiku, 45+1. ve 75. dakikalarda (penaltıdan) Diagne ve 83. dakikada Pavelka kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 52. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonucun ardından zirve yarışını sürdüren ikinci sıradaya yükselen Kasımpaşa 29 puana ulaşırken Beşiktaş 26 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.







MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın'ı da yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11'de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu.

Ryan Babel, kadroda

Beşiktaş'ta sakat olduğu gerekçesiyle 6 maçta yer almayan Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Babel, yaşadığı sorun nedeniyle Süper Lig'deki MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg ile Malmö karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Oyun kurgusunda değişiklik

Teknik direktör Güneş, orta sahanın kanatlarında oynayan Quaresma ile Babel'i yedek soyundurduğu Kasımpaşa maçında saha içinde bazı değişiklikler yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın sağında Jeremain Lens şans bulurken, orta sahanın solunda Adriano Correia oynadı.

Kalede Loris Karius'a görev veren ve savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Domagoj Vida ile Gary Medel'den oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Kasımpaşa karşısında hücuma dönük görevi yine Adem Ljajic yerine getirirken, forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy, Gökhan Töre ve Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı.

Caner Erkin, sarı kart cezalısı

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Caner Erkin, Kasımpaşa maçında oynayamadı.

Sakatlığı süren Enzo Roco da kadroda bulunmadı.

Güneş, Brezilyalı santrfor Vagner Love'ı ise Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı.