23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adriano cezalı duruma düştü

Adriano cezalı duruma düştü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2018

’ın oyuncusu , maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adriano, ikinci yarının ilk maçında Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

'ın yıldız oyuncusu , maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mücadelenin 42. dakikasında Popov'a yaptığı hareket sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.
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