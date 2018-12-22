23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

VAR kararıyla iki gol iptal!

VAR kararıyla iki gol iptal!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

Spor Toto 'de 'ın 'ya konuk olduğu 17. hafta maçında önce Beşiktaş'ın sonra Kasımpaşa'nın golü VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında konuk ekip , Dorukhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Siyah beyazlı oyuncular gole sevinirken önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'dan gelen uyarı nedeniyle pozisyonu kendisi izledi.

Golden önce Lens'in topa elle hamlede bulunduğuna karar kılan Çakır, golü iptal etti.

DORUKHAN GOLE SEVİNİRKEN SAKATLANDI

Attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan Dorukhan dizinden sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini 'e bıraktı.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL

Maçın 21. dakikasında ise , Diagne ile skoru 2-0'a getiren golü buldu ancak ev sahibi ekibin de sevinci kısa sürdü.

İkinci jez VAR'a giden Cüneyt Çakır, golden önce Pavelka'nın 'i düşürdüğünü belirtti ve golü iptal etti.

DIAGNE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gol sevinci sırasında maske takarak sevinç yaşayan 'in şu anki gol kralı Diagne'ye hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi ve Senegalli oyuncu cezalı duruma düştü.

Kurallar gereği gol iptal edilse de sarı kart iptal edilemiyor. Diagne gördüğü kart nedeniyle Kasımpaşa'nın 18. haftada ile oynayacağı maçta oynayamayacak.

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