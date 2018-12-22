VAR kararıyla iki gol iptal!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu 17. hafta maçında önce Beşiktaş'ın sonra Kasımpaşa'nın golü VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında konuk ekip Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Siyah beyazlı oyuncular gole sevinirken Cüneyt Çakır önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'dan gelen uyarı nedeniyle pozisyonu kendisi izledi.

Golden önce Lens'in topa elle hamlede bulunduğuna karar kılan Çakır, golü iptal etti.

DORUKHAN GOLE SEVİNİRKEN SAKATLANDI

Attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan Dorukhan dizinden sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel'e bıraktı.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL

Maçın 21. dakikasında ise Kasımpaşa, Diagne ile skoru 2-0'a getiren golü buldu ancak ev sahibi ekibin de sevinci kısa sürdü.

İkinci jez VAR'a giden Cüneyt Çakır, golden önce Pavelka'nın Medel'i düşürdüğünü belirtti ve golü iptal etti.

DIAGNE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gol sevinci sırasında maske takarak sevinç yaşayan Süper Lig'in şu anki gol kralı Diagne'ye hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi ve Senegalli oyuncu cezalı duruma düştü.

Kurallar gereği gol iptal edilse de sarı kart iptal edilemiyor. Diagne gördüğü kart nedeniyle Kasımpaşa'nın 18. haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta oynayamayacak.