Dorukhan Toköz ve Adriano sakatlandı

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Beşiktaş, Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu dizinden sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı.



Sağlık ekipleri Dorukhan Toköz'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini Ryan Babel'e bıraktı.









ADRIANO DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ



Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam eden maçın 42. dakikasında Popov'a faul yaparak sarı kart gören Adriano, bu pozisyonda sakatlık yaşadı. Tedavisi yapılan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. Adriano'nun da yerine 45+1'de Fatih Aksoy oyuna girdi.

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