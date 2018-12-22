23 Aralık 2018, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz ve Adriano sakatlandı

Beşiktaşta çifte sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

'ın ile deplasmanda oynadığı 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu sakatlandı.

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında , Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu dizinden sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı.

Sağlık ekipleri 'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini 'e bıraktı.




ADRIANO DA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam eden maçın 42. dakikasında Popov'a faul yaparak sarı kart gören Adriano, bu pozisyonda sakatlık yaşadı. Tedavisi yapılan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi. Adriano'nun da yerine 45+1'de Fatih Aksoy oyuna girdi.

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