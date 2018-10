Şenol Güneş: "Forvette verimsel sıkıntı var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk’in iyi bir takım olduğunu ve kendilerinin de moral kazanmak istediklerini söyledi. Güneş, ayrıca gruptan çıkabileceklerine de inandığını sözlerine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'da yarın Genk'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Fikret Orman'la birlikte kameraların karşısına geçmelerini hatırlatarak sözlerine başlayan Güneş, "Öncelikle toplantı öncesinde böyle bir gündemle karşınızda olduğum için üzgünüm. Avrupa Ligi maçı çok önemli. Genk iyi bir takım. Her takımın 3 puanı var. Sahamızda kazanmak istiyoruz. Gündemimizin ekstrasında Genk maçı var. Takım savaşacak. Yarın itibariyle Pepe, Babel, Ljajic, Atiba ve Güven kadroda olmayacak. Atiba ve Güven zaten listede yok. Malmö maçında kolay kaybettik. Her maçı kazanacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Zaman zaman ilk yarılarda, zaman zaman ikinci yarılarda kötü oynuyoruz. Göztepe'de oyun kontrolümüzdeyken golden sonra kopmalar oldu. Mazeretler ne olursa olsun, sahaya çıkan her oyuncu elinden geleni yapmalı. Milli Takım'dan gelip sıkıntısı olanlar, performansı düşenler gibi dalgalanmalar olacaktır. Sezon başında Gökhan'a alternatif bakarken, şu anda sol bekte Adriano sakat, Caner dalgalanma yaşıyor. Sezon başlarken Necip ve Fatih'le stoper olarak başladık. Daha sonra Pepe ve Vida varken son maçta Roco ve Medel vardı. Oynadığımız oyunun üstünlüğü skora yansımadı. İyi oynayan 2 orta sahadan biri penaltı kaçırınca, diğeri top kaptırınca morali bozuluyor. Bu da takımı etkiliyor. Bu da doğru değil. Ligde kazansaydık fark 1 puan olacaktı.Forvette sayısal fazlalık var. Ama verimsel olarak yine zayıfız. Vagner çok yetenekli ama çalışmasına rağmen o üretkenliği ortaya koyamadı. Mustafa da çalışkan, Güven yetenekli, Larin genç, çalışkan ama eksikleri var. Sabırlı, inatçı ve çok çalışarak bu durumu aşarız. Baskıyı iyi yapabilirsek daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Sarpsborg kendi sahasında Genk karşısında bunu iyi yapmıştı. Yarın kazanacağımız maç, hem moral hem de puan açısından önemli. Sahadaki bütün oyuncuların takım için savaştığına inanıyorum. Ama dalgalanmalar oluyor. Taraftarın beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Ligde şampiyon olacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Ama bunu başaramayınca moralimiz bozuluyor. Eksiklerimiz oldu, gidenler, gelenler oldu ama bunlar geride kaldı" ifadelerini kullandı.

"Düşündüğümüz noktada değiliz"



Mevcut oyunun üzerine çıkmak istediklerini ifade eden Güneş, "Bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz. Genk, Malmö'den daha iyi bir takım ama Malmö'ye kaybettik. Geçmişte kazanılan ya da kaybedilen maçlarla, takımı bir yere koymamak gerekiyor. Şu anda sonuçsal ve oyunsal olarak düşündüğümüz noktada değiliz. Geçen sene Pepe-Tosic oynuyordu. Şimdi Pepe-Vida oynarken, yarın Pepe kesin yok. Adriano normal idmana çıktı ama oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Yediğimiz ikinci golde, oyuncular bir adım önde olsa, ofsayt olacak. Oyuncularda yaşanan değişikliklerin de bu tip sıkıntıları var. Gol yedikten sonra konuşacak bir şey yok. Bugün yapacağımız son idmanla beraber en iyi 11'i çıkaracağız. Dün Vagner takımdan ayrı çalıştı. Ufak tefek sakatlıklarımız vardı. Rakibin daha hareketli forvetinin oynayacağını düşünerek hareket edebiliriz. Medel yarın oynayacak. Caner'in defansif anlamda sıkıntıları var şu anda" diye konuştu.



"Daha arzulu ve hırslı olacağımızı düşünüyorum"



Oyuncunun oynamadığı zaman modunun düşebileceğini sözlerine ekleyen Güneş, "Oyuncu oynamadığı zaman modu düşük olur ve kendine güveni azalır. Sonuçlara baktığımızda Antalyaspor maçını kaybettik ama belki de en fazla pozisyona girdiğimiz maçtı. Konya'da 10 kişi kalmışken oyunun kontrolü bizdeydi. Göztepe maçında çok rahat ve güvende oynuyorduk. Oyun üstünlüğü bizdeyken bu kadar basit bir gollü düşen bir takım, beklentinin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Şimdi de biz bunu yapsak bile yetmiyor, daha hırslı, daha koşan bir takım olarak kazanmalıyız. Caner iyiyken bilinmeyen şekilde düşüş yaşadı. Burada Adriano da yok. Yapacağımız şey maç kazanarak bunu düzeltmek. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum ama Malmö'de kayıp 3 puanı ben de beklemiyordum. O oyun kazanmaya yetecek bir oyundu. Daha arzulu ve daha hırslı olacaklarını düşünüyorum. Dünkü antrenmanda da bunu hissettim. Savaşacağız. 2 beki devamlı hücuma çıkabilen iyi bir takımla oynayacağız. Bunu biliyoruz. Topa daha çok sahip olarak oynayacağız" dedi.



Son olarak sahanın zeminini çok güzel olduğunu söyleyen Güneş, "Sahanın zemini çok güzel oldu. Burası da şu anda mükemmel durumda değil ama iyi. Ben zemini konuşurken, bunların mağlubiyet sebebi gösterilmesi yanlış. Burada antrenman yapıyoruz şu anda" diyerek sözlerini tamamladı.