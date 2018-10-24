Gökhan Gönül: “Sonuçlara göre eleştiriliyoruz”

Ligde liderin 4 puan gerisinde olduklarını hatırltan Gönül, "Sonuçlara göre eleştiriliyoruz. Bursa ve Konya'da kazansak, şu anda zirve ortağıydık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'le oynanacak olan karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın toplantısında yer alan Gökhan Gönül, sezon içinde dalgalanmalar yaşadıklarını ifade ederek, "Ama bu gibi durumlarda bizim gelecek adına ihtiyacımız olan, takımın özgüveninin yerine gelmesi adına, oynayacağımız bu tip maçlar var. Bu maçlarda sadece galibiyet ve sonuç değil, iyi oyunla da maçtan galip ayrılmak gerekir. İnşallah sadece sonuç anlamında değil, iyi oyunla da sahadan galibiyetle ayrılıp tekrar o havaya gireriz" dedi.

"Sadece sonuca endeksli olmamak gerekir"

Futbolda şu anda sonuca göre konuşulduğunun altını çizen Gönül, "Kazanınca takım olarak iyi oynuyoruz. Kaybedince en tepeye kadar bireysel olarak eleştiriliyorsunuz. Bizim liderle aramızdaki puan farkı 4. Bursaspor maçında son 5 dakikada berabere kaldık, Konyaspor maçında 94. dakikada gol yedik. Bu 2 maçta gol yememiş olsak, bugün liderle aynı puandayız. Bunun gibi sayabileceğim birçok maç var. Sadece sonuca endeksli olmamak gerekir. Hocamız da söylüyor bunu. İnişli çıkışlı performanslar oluyor ama sezonun henüz başı. Hatalardan ders çıkarıyoruz. Hocamız gerekli tedbirler için her şeyi yapıyor. Bazen bireysel hatalarla yenilen gollerden dolayı bunlar oluyor" diye konuştu.

"Bizler, taraftarlardan daha çok üzülüyoruz"

Teknik ve taktiksel konularla ilgili konuşmak istemediğini sözlerine ekleyen Gökhan Gönül, "Hocamın yanında bu konuları konuşmak istemiyorum. Bize düşen hocamızın verdiği görevleri yapmak. Bazen yapmaya çalışırsınız ama pozisyon farklı gelişir, hata yaparsınız. Bazen de pozisyon düşündüğümüz gibi gerçekleşir ve müdahalede bulunursunuz" dedi.

Bütün futbolcuların sahada hırslı şekilde yer aldığını söyleyen Gönül, "Ben hiçbir oyuncunun heyecan yaşamadan oynadığını düşünmüyorum. Her futbolcu kazanmak için sahaya çıkar. Bizler yenildiğimiz zaman çok daha fazla üzülüyoruz. Herkes elinden geleni her maçta yapıyor. Bunu bazen oyuncunun yüzünde görürsünüz, bazen başka bir pozisyondaki müdahalede görürsünüz. Bizim takımımızdaki hiçbir futbolcunun hırssız mücadele etmediğini düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.