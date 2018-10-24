Fikret Orman: İki oyuncumuzun parası ödenmedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İLK GELDİĞİM GÜNDE ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTİYORDUM"

"Epey zamandır Şenol Abi ile bizim aramızın bozuk olduğu, ayrılma sürecine geldiğimiz konuşuluyor. Bunu hocamız ve ben cevapladık ama bu bir türlü ortadan kalkmıyor. İkimiz yan yanayken kimin ne soracağı varsa sorsun da cevaplayalım dedik. Hoca mutsuz, milli takıma gitmek istiyor bunlar da konuşulan konular. Hoca TL sözleşme istemiyor, hoca paragöz... Bunları hepimiz burdayken konuşalım istedik. İlk geldiğim sene hocamız Trabzon'daydı. Sezon bittiğinde hoca ile görüşmek istedik, olmadı. Slaven ile çalışmadan önce yine istedik, Allah o zaman da kısmet etmedi. Slaven Hoca ayrıldıktan sonra Şenol Hoca'nın Bursa'da görevi bitmişti, konuştuk ve başladık. 3.5 senedir birlikteyiz. Ben Şenol Hoca'yı tanıdığımda 1980'di. Ben 12 yaşındaydım, hoca da Trabzon'un kaptanıydı. O dönemden beri tanışıklığımız var."

"ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ MUTSUZ EDİYOR"



Fikret Orman ligde alınan sonuçlar ve geçen sezonu 4'üncü oldukları için mutsuz olduklarını ifade ederek, "Evet mutsuz. Bizim aldığımız sonuçlar bizi mutsuz ediyor. Bunları Şenol hocaya sormak lazım demek yerine bunu yönetimce çözüme ulaştırmamız gerekir. Bunları seçenler biziz eğer bir başarısızlık varsa burada bütün sorun hepimizdedir. 3 senelik bir süreç geçirdik geçen sene çok kötüydük. Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern'i geçmemiz lazımdı. Şampiyon olamamamız lazımdı. Hedefimiz bu yöndeydi. Ligde de 4'üncü olmak bizi çok üzdü. Ben kimsenin ne arkasındayım ne önündeyim. Buraya da çıktık konuşuyoruz. Hepimiz buradayız" dedi.



"TEK İŞİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"



Beşiktaş Kulübü'nün tüm vizyon ve misyonunun şampiyon olmak olduğunu aktaran Fikret Orman, "Beşiktaş yönetiminin bir tek işi vardır oda şampiyon olmak. Bütün vizyonumuz misyonumuz bu yöndedir. Kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir. Bu her aile içinde olur. 3.5 senelik bir ilişki olduğundan farklı ilişkiler elbet olur. Kimse egolarını dahil etmeden kendi işini yapmalıdır. Biz de bunu yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİZİM MAZERETİMİZ HİÇ BİR ZAMAN PARA OLMADI"



Para konusunun hiç bir zaman Beşiktaş'ın mazereti olmayacağını söyleyen Başkan Orman, "Ülkemizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Mayıs ayından bu yana yüzde 150 bir döviz artışı var. Beşiktaş'ın hedefi üst düzey başarılara imza atmak üzerine kuruludur. Beşiktaş'ın geldiği nokta, borçlanması geçmiş döneme geliyor. Döviz artmış ve ligi 4'üncü bitiyor. Evet hayatımız güllük gülistanlık değil ama Beşiktaş, UEFA'dan lisans almış bir kulüp. Bizim mazeretimiz hiç bir zaman para olamaz. Burada mutlu olmalıyız, mutluluk içinde yaşamalıyız. Biz bizim kültürümüze uygun olan isimlerle yaşamaya devam edeceğiz. Ticari ilişkilerimizde her hangi bir sorun varsa gittiği yere kadar gider sonrasında yollar ayrılır" şeklinde konuştu.



"BİRBİRİMİZE GÜVEN PROBLEMİMİZ YOK"



Şenol Güneş ile aralarında bir güven problemi olmadığını aktaran Orman, "Beşiktaş yönetim kurulunun süresi 2019'da bitiyor. Biz sözleşmeyi uzattığımızda 2 yıllık mı? 3 yıllık mı? yapalım diye konuştuk. 2019 senesi geldiğinde biz hocamla tekrar oturur konuşuruz. Hiç birimizin birbirine güven problemi yoktur" dedi.



"FARKLI DÜŞÜNEN MAYIS AYINDA ÇIKAR KONUŞUR"



Yönetim kurulunda Şenol Güneş'ten memnun olmayan yöneticilerin bulunduğunun sorulması üzerine Orman, "Asla öyle bir şey yok, olamaz da. Bu yönetim kurulu içinde bana gelmiş bir şey yok. Bunu düşünen varsa Mayıs ayında bir seçim sürecimiz var farklı düşünen o gün geldiğinde çıkar konuşur ya da istifasını basar ayrılır" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYOR"



Beşiktaş'ın şu anki gidişatından memnun olmadıklarını belirten Fikret Orman, "Teknik konular benim işim değil. Ama gözüken bir şey var ki biz alınan skorlardan mutlu değiliz ve Beşiktaş takım olarak iyi bir görüntü vermiyor. Başkan olarak 2'nci yada 3'ncü başkanlardanımdır en uzun süre görev alan. Hocamın ise 30 senelik tecrübesi var. Bunu çözmek bizim işimiz. Kadromuzda eksikler vardır, memnun olmayan oyuncularla yolları ayırmak da bizim işimiz. Bunu hep beraber biz çözeceğiz" dedi.



"GUTİ GİDERSE BUNDAN GURUR DUYARIZ"



Yardımcı antrenör Guti'nin, Real Madrid'in başına geçeceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Guti'nin Real Madrid'e gideceği konusunda gelen bir şey yok. Gidersede bundan gurur duyarız. Guti harika bir çocuk giderse de bu onun başarısıdır. Takımda bir çok yabancı var. Bizde hocamıza yardımcı hoca için kendisini teklif ettik. Hocada kendisiyle çalışmaktan çok mutlu olacağını belirtti ve kabul etti" şeklinde konuştu.

"KİŞİLER HATA YAPABİLİR, KURUMLAR HATA YAPMAZ"



Beşiktaş'ın hata yapma lüksü olmadığını yapılacak bir hatanın kulübe büyük zarar vereceğini aktaran Orman, "Ülkenin gerçeklerini anlattım. Çıkmış olan bir kanun var ama burada bir kanunsuzluk doğuruyor. Çünkü burada yerli oyuncular kadar yabancı oyuncular da var. Biz hiç bir oyuncumuzla tutup konuşmadık sözleşmesiniz çevirme konusunda. Kişiler hata yapabilir, kurumlar hata yapmaz. Besiktaş'ın yapacağı bir hata kendisini çok etkiler kişinin yapacağı hata kendini bağlar. Biz Eylül ayı itibarıyla borçsuzluk sözleşmesine imza attık. Bütün oyuncularımızın paralarını ödedik ama sadece 2 oyuncumuzun alacağı kaldı. Onlarda alsaydı bugün bunu konuşmazdık. Bu çocuklar pırlanta gibi çocuklar. Bunları burada tartışmak değil kendi içimizde çözüp sonuca ulaştırmalıyız. Bundan çok daha kötü kulüpler var. Onlar çıkıp konuşulmuyor. Beşiktaş'ın üzerine hep konuşuluyor. Evet biz mutsuzuz. Beşiktaş daha başarılı olmalı daha iyi işler yapmalı. Bunuda kendi içimizde oturup daha çok çalışarak başaracağız" ifadelerini kullandı.