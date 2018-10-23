UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş - Genk maçının yayıncı kuruluşu kim? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk karşısında üç puan için mücadele edecek. Grupta Sarpsborg 08 ve Genk'in ardından 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar I Grubu'ndaki ilk maçında Vodafone Park'ta ağırladığı Norveç temsilcisi Sarpsborg 08'i 3-1 mağlup etmiş, ikinci maçında ise İsveç temsilcisi Malmö'ye deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

Beşiktaş - Genk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi ı Grubu'nda oynanacak Beşiktaş-Genk maçı 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş'a Polonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki Genk maçının hakemleri açıklandı.



Vodafone Park'ta 25 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını Bartosz Frankowski ve Zbingiew Dobryin yaparken, Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis ilave yardımcı hakem olarak görev olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Krzysztof Myrmus olacak.

Liginde namağlup lider

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Genk, Belçika 1'inci Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürüyor.



Ligin 11'inci haftasında evinde ağırladığı Eupen'i Leandro Trossard'ın 18 ve 65'inci dakikada attığı 2 golle 2-1 mağlup eden Genk, 11 maçta 9 galibiyet elde ederken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ligde 33 golle en çok gol atan takım olan Genk, kalesinde ise gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda.



Trossard'a dikkat



Genk'in en önemli hücum silahları ise ligde 8 golü ve 2 asisti bulunan Leandro Trossard ve 7 gol 1 asisti bulunan Mbwana Samatta. Takım kaptanı İspanyol futbolcu Alejandro Pozuelo ise attığı 3 gol ve yaptığı 6 asistle takımın beyni konumunda.



Hem atan hem de yiyen takım



Avrupa Ligi I Grubu'nda tüm takımların 3'er puanı bulunurken Genk kendi evinde İsveç ekibi Malmö'yü 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Sarpsborg 08'e ise 3-1 mağlup olan Genk'in şu ana kadar Avrupa Ligi'nde attığı 2 golde Leandro Trossard'ın imzası bulunurken diğer golün sahibi ise Mbwana Samatta. Ligde 11 maçta 11 gol ve Avrupa Ligi'nde ise iki maçta toplamda 4 golü kalesinde gören Genk, çok gol atan bir takım olmasıyla birlikte kalesinde çok da gol gören bir ekip. Defans hattının ortasında genellikle iki genç stoperi Joseph Aidoo ve Jhon Lucumi'ye görev veren Belçikalı teknik adam Philippe Clement'in öğrencileri ligde dış sahada oynadığı 5 mücadelede 6 maçta 5 gole engel olmazken, Avrupa Ligi'nde eleme turlarıyla birlikte çıktığı toplam 4 maçta kalesinde 7 gol gördü.



Dördüncü şampiyonluğun peşindeler



Belçika Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan ve son şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden Philippe Clement'in ekibi son kupasını ise 2013 sezonunda Belçika Kupası'nı müzelerine götürerek elde etti.

Bilet fiyatları 110 ile 1000 TL arasında değişiyor

Passolig kartının geçerli olacağı karşılaşmada bilet fiyatları;

1. kategori 300 lira,

2. kategori 275 lira,

3. kategori 250 lira,

4. kategori 225 lira,

5. kategori 205 lira,

6. kategori 185 lira,

7. kategori 120 lira,

8. kategori 110 lira,

VIP ile 1903 A-E 800 lira,

1903 B-D 850 lira ve 1903 C 1.000 lira olarak açıklandı.