    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan Özyakup'tan 'para' açıklaması

    Oğuzhan Özyakuptan para açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'ın orta saha oyuncusu , son günlerde medyada çıkan 'para' haberlerini yalanladı.

    İşte Oğuzhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:


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