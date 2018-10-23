    23 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Strasbourg

    Beşiktaş Sompo Japanın konuğu Strasbourg
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D üçüncü maçında yarın Fransız temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D üçüncü maçında yarın sahasında 'nın SIG Strasbourg ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Grubun ilk haftasında deplasmanda temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında ise sahasında Litvanya ekibi Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.



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