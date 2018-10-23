Beşiktaş Sompo Japanın konuğu Strasbourg

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Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Strasbourg
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Fransız temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Fransa'nın SIG Strasbourg ekibi ile karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grubun ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında ise sahasında Litvanya ekibi Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.
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