Dertlasman

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'Dert'lasman
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018
Siyah-beyazlılar, deplasmanda yine puan kaybetti. Kara Kartal, ligdeki son 4 dış saha maçında 9 puan bıraktı.
Beşiktaş'ın dış saha kabusu dün de İzmir'de devam etti. Göztepe'ye mağlup olan siyahbeyazlı takım, bu sezon ligde çıktığı 5. deplasman maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünde berabere kalıp, 1'inde yenilen Kara Kartal toplam 9 puan yitirip zirve yarışında çok ağır bir yara daha aldı. Bu sezon dışarda son galibiyetini 19 Ağustos'ta Erzurumspor'dan (3-1) alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 dış saha sınavında da başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı takım, play off turunda Partizan ile 0-0 kalmış, grup aşaması ikinci maçında da Malmö'ye 2-0 mağlup olmuştu.
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