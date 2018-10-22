    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    'Dert'lasman

    Dertlasman
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Siyah-beyazlılar, deplasmanda yine puan kaybetti. , ligdeki son 4 dış saha maçında 9 puan bıraktı.

    'ın dış saha kabusu dün de 'de devam etti. 'ye mağlup olan siyahbeyazlı takım, bu sezon ligde çıktığı 5. deplasman maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünde berabere kalıp, 1'inde yenilen toplam 9 puan yitirip zirve yarışında çok ağır bir yara daha aldı. Bu sezon dışarda son galibiyetini 19 Ağustos'ta Erzurumspor'dan (3-1) alan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 dış saha sınavında da başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı takım, play off turunda Partizan ile 0-0 kalmış, grup aşaması ikinci maçında da Malmö'ye 2-0 mağlup olmuştu.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Vagner Lovedan taraftara şok hareket Vagner Love'dan taraftara şok hareket
    Şenol Güneş ile %99 yollar ayrılacak "Şenol Güneş ile %99 yollar ayrılacak''
    Beşiktaş’tan İzmir’de dört rotasyon Beşiktaş’tan İzmir’de dört rotasyon
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör