    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Geçen yılın kopyası! Beşiktaş geçen yılki performansını tekrarladı

    Geçen yılın kopyası!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    deplasmanında mağlup olan ve 9 hafta sonunda lider 'ın 4 puan gerisinde kalan , geçtiğimiz sezonki performansın aynısını ortaya koydu. Siyah-beyazlılar son 4 deplasman maçında ise galip gelemedi.

    karşısında mağlup olarak üst üste 4 deplasman karşılaşmasında galibiyet alamayan , geçtiğimiz sezonki performansını tekrar etti. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip 15 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü ve 9. hafta sonunda 15 puanda kaldı. Sezonun ilk deplasmanında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 4 deplasman karşılaşmasında ise galibiyet alamadı. 'la 1-1, ile 0-0 ve 'la 2-2 berabere kalan 'in öğrencileri, Göztepe karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve haftayı lider 'ın 4 puan gerisinde kapattı.

    Geçtiğimiz sezon fark 8 puandı
    Bu sezon ligde birçok takımın özellikle deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıpları neticesinde 9 hafta sonunda zirveden çok fazla uzaklaşmayan Beşiktaş, liderin 4 puan gerisinde bulunurken, geçtiğimiz sezon bu puan farkı 8'di. yıl 9 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak hanesine 15 puan yazdıran Beşiktaş, 9 haftada çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabilmişti. Ligin ilk deplasmanında ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ardından 'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve deplasmanlarından ise puansız ayrılmıştı.

    Ümraniye'de toplantı!
    Bugün saat 12.00'de yapılacak olan antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, takımla bir toplantı gerçekleştirecek. Son 2 maçta alınan 1 puan üzerine takımda olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanan tecrübeli teknik adam, futbolcularla tek tek görüşerek problemleri çözmek için kolları sıvayacak. Özellikle Göztepe maçının ardından Ümraniye'de birçok problemin olduğunun konuşulması üzerine harekete geçen Şenol Güneş, bu hafta oynanacak Genk karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Ligin 10. haftasında da Vodafone Park'ta Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçla birlikte galibiyet serisi yakalamanın peşinde.
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