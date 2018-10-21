    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Vagner Love'dan taraftara şok hareket

    Vagner Lovedan taraftara şok hareket
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'ın Brezilyalı golcüsü , maçın ardından bir Beşiktaşlı taraftara el hareketi yaptı.

    Ajans - Beşiktaş'ın 'ye kaybettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takımı uğurlamak için havalimanına gittiler.

    Bir taraftarın 'a "Go home" demesi üzerine, Vagner Love o taraftara orta parmak gösterdi. Olayın görüntüleri adlı TV programında yayınlandı.

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