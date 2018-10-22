    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş-Genk maçını Daniel Stefanski yönetecek

    Beşiktaş-Genk maçını Stefanski yönetecek
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'ın Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü 'nın Genk takımıyla yapacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem yönetecek.

    'ın perşembe günü ekibi Genk ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasında, Polonyalı hakem görev yapacak

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak maçta Stefanski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis üstlenecek.

    İlave yardımcı hakemlikleri Bartosz Frankowski ve Zbigniew Dobrynin'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Krzysztof Myrmus olacak.




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