    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Genk maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaşta Genk maçı hazırlıkları başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında 25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı Genk maçının hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda maçında forma giyen futbolcular salonda esneme çalışmaları ve koşu yaparak günü tamamladı.

    Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas kontrolü çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenmanın son bölümünde siyah-beyazlılar, duran top organizasyonlarının yanı sıra yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

    , hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.



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