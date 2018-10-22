Beşiktaşta Genk maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Genk maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında 25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı Genk maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda esneme çalışmaları ve koşu yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas kontrolü çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde siyah-beyazlılar, duran top organizasyonlarının yanı sıra yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!