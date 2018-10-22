Beşiktaşta Genk maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında 25 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı Genk maçının hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda esneme çalışmaları ve koşu yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas kontrolü çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde siyah-beyazlılar, duran top organizasyonlarının yanı sıra yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.