    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Adriano 1 ay yok

    Adriano 1 ay yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    U21 takımıyla yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sambacının, sol diz iç yan bağlarında gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. dört hafta forma giyemeyecek

    'a 'dan kötü haber geldi. Milli ara sebebiyle Cumartesi günü U21 ile takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nun çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano; sırasıyla Göztepe, Genk, Rizespor, ve Genk (d) maçlarında forma giyemeyecek.

    5 karşılaşmada oynayabildi

    Bu sezon 5 lig maçında forma giyen Adriano, bu karşılaşmaların 3'ünde 90 dakika görev yaparken, diğer iki maçta da toplam 13 dakika oynadı. Sambacı, Avrupa Lig'nde de 5 maçta 450 dakika sahada kalmayı başardı.

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