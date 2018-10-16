Adriano 1 ay yok
U21 takımıyla yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sambacının, sol diz iç yan bağlarında gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Adriano dört hafta forma giyemeyecek
Beşiktaş'a Adriano'dan kötü haber geldi. Milli ara sebebiyle Cumartesi günü U21 ile takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nun çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano; sırasıyla Göztepe, Genk, Rizespor, Başakşehir ve Genk (d) maçlarında forma giyemeyecek.
5 karşılaşmada oynayabildi
Bu sezon 5 lig maçında forma giyen Adriano, bu karşılaşmaların 3'ünde 90 dakika görev yaparken, diğer iki maçta da toplam 13 dakika oynadı. Sambacı, UEFA Avrupa Lig'nde de 5 maçta 450 dakika sahada kalmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!