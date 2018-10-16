Adriano 1 ay yok

U21 takımıyla yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sambacının, sol diz iç yan bağlarında gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Adriano dört hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş'a Adriano'dan kötü haber geldi. Milli ara sebebiyle Cumartesi günü U21 ile takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, Adriano, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano'nun çekilen MR ve yapılan muayenesinin sonucuna göre, oyuncunun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edildi. Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Adriano; sırasıyla Göztepe, Genk, Rizespor, Başakşehir ve Genk (d) maçlarında forma giyemeyecek.

5 karşılaşmada oynayabildi



Bu sezon 5 lig maçında forma giyen Adriano, bu karşılaşmaların 3'ünde 90 dakika görev yaparken, diğer iki maçta da toplam 13 dakika oynadı. Sambacı, UEFA Avrupa Lig'nde de 5 maçta 450 dakika sahada kalmayı başardı.