Gökhan Töreden buzları eriten paylaşım

16 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Gökhan Töre'den buzları eriten paylaşım
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018
Geçtiğimiz gün Şenol Güneş'in talimatlarına uymadığı için antrenmandan kovulan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamla güldükleri bir paylaşım yaptı.
Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş'le yaşadığı tartışma sonrası antrenmandan kovulmuştu.
Tecrübeli futbolcu, bugünkü idmanda Şenol Güneş'le buzları eritti ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
GÜLME EMOJİSİ KOYDU
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Şenol Güneş ile bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına gülme simgesi koydu.
Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş tarafından idman maçında oyundan alınan Gökhan Töre bu paylaşımı ile o gün yapılan haberlere de bir cevap vermiş oldu.
İşte Gökhan Töre'nin o paylaşımı:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!