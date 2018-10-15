    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre'den buzları eriten paylaşım

    Gökhan Töreden buzları eriten paylaşım
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Geçtiğimiz gün 'in talimatlarına uymadığı için antrenmandan kovulan , hesabından deneyimli teknik adamla güldükleri bir paylaşım yaptı.

    , teknik direktör 'le yaşadığı tartışma sonrası antrenmandan kovulmuştu.

    Tecrübeli futbolcu, bugünkü idmanda Şenol Güneş'le buzları eritti ve dan paylaşımda bulundu.

    Şenol Güneş Gökhan Töre'yi sahadan kovdu!

    GÜLME EMOJİSİ KOYDU

    'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Şenol Güneş ile bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına gülme simgesi koydu.

    Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş tarafından idman maçında oyundan alınan Gökhan Töre bu paylaşımı ile o gün yapılan haberlere de bir cevap vermiş oldu.

    İşte Gökhan Töre'nin o paylaşımı:

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