Gökhan Töreden buzları eriten paylaşım

Geçtiğimiz gün Şenol Güneş'in talimatlarına uymadığı için antrenmandan kovulan Gökhan Töre, sosyal medya hesabından deneyimli teknik adamla güldükleri bir paylaşım yaptı.

Gökhan Töre, teknik direktör Şenol Güneş'le yaşadığı tartışma sonrası antrenmandan kovulmuştu.

Tecrübeli futbolcu, bugünkü idmanda Şenol Güneş'le buzları eritti ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

GÜLME EMOJİSİ KOYDU

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Şenol Güneş ile bir fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına gülme simgesi koydu.

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş tarafından idman maçında oyundan alınan Gökhan Töre bu paylaşımı ile o gün yapılan haberlere de bir cevap vermiş oldu.

İşte Gökhan Töre'nin o paylaşımı: