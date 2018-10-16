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Ljajic için kritik madde
Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018
Torino Başkanı Urbano Cairo, Ljajic'in sözleşmesiyle ilgili kilit bir detayı dile getirdi.
Cairo, Ljajic'in 1,25 milyon euro'ya Beşiktaş'a kiralandığını ancak sözleşmesinde zorunlu satış opsiyonu bulunduğunu ve siyah-beyazlıların sezon sonunda Sırp futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacağını açıkladı. Buna göre Beşiktaş, sezon sonunda Torino'ya 6,5 milyon euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Ljajic'in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunun aktif hale gelmesi için oyuncunun siyah beyazlı ekipte en az 17 maça çıkması gerekiyor.
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