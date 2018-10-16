    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Ljajic için kritik madde

    Ljajic için kritik madde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Başkanı Urbano Cairo, 'in sözleşmesiyle ilgili kilit bir detayı dile getirdi.

    Cairo, 'in 1,25 milyon euro'ya 'a kiralandığını ancak sözleşmesinde zorunlu satış opsiyonu bulunduğunu ve siyah-beyazlıların sezon sonunda Sırp futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacağını açıkladı. Buna göre Beşiktaş, sezon sonunda 'ya 6,5 milyon euro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Ljajic'in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunun aktif hale gelmesi için oyuncunun siyah beyazlı ekipte en az 17 maça çıkması gerekiyor.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Gökhan Töreden buzları eriten paylaşım Gökhan Töre'den buzları eriten paylaşım
    Adriano 1 ay yok Adriano 1 ay yok
    Beşiktaşı kanatları uçuruyor Beşiktaş'ı 'kanatları' uçuruyor
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör