    12 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Malili Djenepo'ya yakın takip!

    Malili Djenepoya yakın takip!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    , ’in 20 yaşındaki genç yıldızını izliyor.

    , ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek. 'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk fiyatı indirmeye çalışıyor. Asıl mevkisi sol açık olmasına karşın hücumun tüm bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki Djenepo, yüksek gol oranıyla dikkat çekiyor. Bu sene ekibiyle 14 maça çıkan genç yıldız adayı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Akhisar'ın geçen hafta Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Standard Liege'nin formasını giyen Djenepo takımının ikinci golünü atan isim oldu. Genç yıldız aynı zamanda Mali Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
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