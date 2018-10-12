Malili Djenepoya yakın takip!

12 Ekim 2018, Cuma
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Malili Djenepo'ya yakın takip!
Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
Kartal, Standart Liege’in 20 yaşındaki genç yıldızını izliyor.
Beşiktaş, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek. Standard Liege'in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo ile yakından ilgilenen siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk fiyatı indirmeye çalışıyor. Asıl mevkisi sol açık olmasına karşın hücumun tüm bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki Djenepo, yüksek gol oranıyla dikkat çekiyor. Bu sene Belçika ekibiyle 14 maça çıkan genç yıldız adayı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Akhisar'ın geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Standard Liege'nin formasını giyen Djenepo takımının ikinci golünü atan isim oldu. Genç yıldız aynı zamanda Mali Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
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