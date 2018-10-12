    12 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisler'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Roco, , , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz yer almadı. Eksik oyuncuların çokluğunda siyah-beyazlı ekip, 4 kaleci ve 11 oyuncunun katılımıyla bir antrenman gerçekleştirdi.

    Siyah-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvete dayalı çalışma gerçekleştirdi. 'ın antrenmanı pas çalışmasıyla tamamlandı.

    Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Adriano Correia da takımla çalıştı.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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