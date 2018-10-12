    12 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Ljajic'te yırtık

    Ljajicte yırtık
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Sırp yıldızın sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildi.

    'ın yeni transferi 'ten kötü haber...

    Sırbistan Milli Takımı'nda sakatlanan Adem Ljajic için siyahbeyazlılardan resmi açıklama dün geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (Adductor - Uyluğun iç tarafından aşağıya inen geniş kas) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Adem Ljajic 15 Ekim pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine 'da devam edilecektir" denildi. Sırp futbolcunun yaşadığı sakatlığının, genellikle antrenman öncesi yetersiz ısınmadan ve bu haldeki kasların aşırı zorlanmasından oluşan kas sakatlığı olduğu ifade edildi. Bu tür yırtıkların iyileşme sürecinin 2 ila 5 haftaarasında değiştiği öğrenildi.

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