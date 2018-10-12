Ljajicte yırtık

Sırp yıldızın sağ kasık adelesinde yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic'ten kötü haber...

Sırbistan Milli Takımı'nda sakatlanan Adem Ljajic için siyahbeyazlılardan resmi açıklama dün geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırbistan milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in sağ kasık adalesinde (Adductor - Uyluğun iç tarafından aşağıya inen geniş kas) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır. Adem Ljajic 15 Ekim pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir" denildi. Sırp futbolcunun yaşadığı sakatlığının, genellikle antrenman öncesi yetersiz ısınmadan ve bu haldeki kasların aşırı zorlanmasından oluşan kas sakatlığı olduğu ifade edildi. Bu tür yırtıkların iyileşme sürecinin 2 ila 5 haftaarasında değiştiği öğrenildi.