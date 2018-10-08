    08 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    İsyan ettiren pozisyonlar!

    İsyan ettiren pozisyonlar!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    taraftarı; verilmeyen penaltı, çalınmayan ofsayt ve çıkarılmayan kırmızı kart ve aleyhe çalınan 2’inci penaltı pozisyonuna sosyal medyada tepki gösterdi.

    Dün oynanan Konya- karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar, siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı. Maçın 7. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında 'in soldan getirip yaptığı ortada lu Jonsson'dan sekip kornere giden topta siyah-beyazlı oyuncular penaltı bekledi.

    Maçın hakemi Ümit Öztürk itirazlar üzerine VAR'a başvurdu. VAR ile görüşen Öztürk, gelen talimatla oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi. İlk yarının 28'inci dakikasında Vida, Ömer Ali Şahiner'in şutunu eliyle kestiği için kırmızı kart gördü. Konyaspor ise kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğunu belirterek VAR'a tepki gösterdi.

    Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca Konyasporlu Volkan Fındıklı'nın 33. dakikada Ljajic'e orta sahada yaptığı müdahalede kırmızı kart yerine sarı kart çıkmasına isyan etti.

    İkinci yarıda Konyaspor'un kullandığı korner sırasında ile Uğur Demirok'un ikili mücadelesi sırasında iki futbolcu da yere düştü. Hakem Ümit Öztürk, Gary Medel'in müdahalesini gerekçe göstererek penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Medel'e bir de sarı kart gösterdi.

    Pozisyonu VAR'dan bir kez daha izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirmedi. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.

    Konya'da 4 gol 1 kırmızı 2 penaltı var kazanan yok
    "Korkak adamdan bir halt olmaz"

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