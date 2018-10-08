İsyan ettiren pozisyonlar!

Beşiktaş taraftarı; verilmeyen penaltı, çalınmayan ofsayt ve çıkarılmayan kırmızı kart ve aleyhe çalınan 2’inci penaltı pozisyonuna sosyal medyada tepki gösterdi.

Dün oynanan Konya-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar, siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı. Maçın 7. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Ryan Babel'in soldan getirip yaptığı ortada Konyasporlu Jonsson'dan sekip kornere giden topta siyah-beyazlı oyuncular penaltı bekledi.

Maçın hakemi Ümit Öztürk itirazlar üzerine VAR'a başvurdu. VAR ile görüşen Öztürk, gelen talimatla oyunun korner atışı ile devam etmesini istedi. İlk yarının 28'inci dakikasında Vida, Ömer Ali Şahiner'in şutunu eliyle kestiği için kırmızı kart gördü. Konyaspor ise kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Ancak siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğunu belirterek VAR'a tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca Konyasporlu Volkan Fındıklı'nın 33. dakikada Ljajic'e orta sahada yaptığı müdahalede kırmızı kart yerine sarı kart çıkmasına isyan etti.

İkinci yarıda Konyaspor'un kullandığı korner sırasında Gary Medel ile Uğur Demirok'un ikili mücadelesi sırasında iki futbolcu da yere düştü. Hakem Ümit Öztürk, Gary Medel'in müdahalesini gerekçe göstererek penaltı düdüğü çaldı. Ayrıca Medel'e bir de sarı kart gösterdi.

Pozisyonu VAR'dan bir kez daha izleyen Ümit Öztürk kararını değiştirmedi. Beşiktaşlı futbolcular uzun süre karara itiraz ettiler ama sonuç değişmedi.