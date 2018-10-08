Şenol Güneş: "Bunu hak etmedik"

2-2 tamamlanan Atiker Konyaspor mücadelesi sonrası konuşan Şenol Güneş “Yenik duruma düştük ve 10 kişi kaldık. Yine de skoru lehimize çevirmeyi başardık. Ama şans bizimle değildi” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'da aldıkları beraberliğe sevinmediklerini ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın daha ilk yarısı bitmeden kalemizde golü gördük, bir de üzerine kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldık... Kendi evinde baskılı ve iyi futbol oynayan rakibe karşı eksik oynamak hiç de kolay değil. Buna rağmen oyun disiplininden kopmadan mücadelemizi sürdürdük. İlk yarıyı geride kapatmamıza rağmen ikinci yarı hakimiyeti elimize geçirdik" dedi ve şöyle devam etti:

"Yaptığımız değişikliklerin sahaya olumlu yansımasıyla önce beraberliği yakaladık, ardından da öne geçen golü atmayı başardık. Tüm bunları 10 kişiyle yapabilmek hiç de kolay değil, hele ki Konya gibi zor bir deplasmanda. Takım olarak bu geri dönüşü başarmanın keyfini yaşayacaktık ancak kalemizde yine şanssız bir gol gördük ve üç puanla ayrılmayı hak ettiğimiz maçtan sadece 1 puan alabildik. Kazanmak için her şeyi yaptık fakat futbol şansı bizimle değildi."