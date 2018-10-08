    08 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

    Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Kulübü Başkanı , yarın basın toplantısı düzenleyecek.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ın basın toplantısı, yarın saat 14.30'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.


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