    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    , Spor Toto 'in 8. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek.

    'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, ve karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

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    Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

    ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen hafta evinde 'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

    Beşiktaş'ta deplasman kabusu

    CANER ERKİN OYNAYABİLECEK

    cezasını tamamlayan , yarınki mücadelede forma giyebilecek.

    Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda yarın sol bekte oynaması bekleniyor.

    Siyah-beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan , ve 'un da yarın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    Beşiktaşın Atiker Konyaspor karşısındaki muhtemel 11i BEŞİKTAŞ'IN ATİKER KONYASPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    HUTCHİNSON DA KADRODA

    UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan da Konya'da kadroya dahil oldu.

    Siyah-beyazlı oyuncu, Atiker Konyaspor maçında görev alabilecek.

    Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan Güven Yalçın da Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

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