Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için TFF'ye başvuru
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbinin tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuruyor.
Beşiktaş'ın futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, 14. haftada oynayacakları Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunacaklarını açıkladı.
Beşiktaş, 2 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 29 Kasım günü Norveç'te Sarpsborg ile karşılaşacak.
Kavalcı, Kartal Yuvası'nın Konya M1 AVM'deki yeni mağazasının açılış törenine katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hayırlı olması temennisiyle açılış kurdelesini kesen Kavalcı, yeni mağazayı gezdi ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf