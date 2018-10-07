    07 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için TFF'ye başvuru

    Beşiktaştan Galatasaray derbisi için başvuru
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 07.10.2018

    , 'in 14. haftasında ile oynayacakları derbinin tarihinin değiştirilmesi için 'ye başvuruyor.

    'ın futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi , 14. haftada oynayacakları derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

    Beşiktaş, 2 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 29 Kasım günü Norveç'te Sarpsborg ile karşılaşacak.

    Kavalcı, 'nın Konya M1 AVM'deki yeni mağazasının açılış törenine katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hayırlı olması temennisiyle açılış kurdelesini kesen Kavalcı, yeni mağazayı gezdi ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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