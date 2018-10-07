Beşiktaş'tan 21 yaş altı takımına yapılan saldırıya kınama
Beşiktaş Kulübü, 21 Yaş Altı Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yaptıkları maçtan sonra siyah-beyazlı takıma yönelik saldırıları kınadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor-Beşiktaş 21 Yaş Altı Ligi müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.
Yaşanan olayı Konya halkı ve Konyaspor camiasının da kabul etmeyeceğine inandıklarının aktarıldığı açıklama, şöyle devam etti:
"Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur. Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz."
Yapılan saldırıyı Türk futbolunun geleceğine yönelik olduğuna değinilerek, "Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya'da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.
Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır."
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