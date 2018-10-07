Caner Erkin’in cezası bitti

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte forma giyecek.