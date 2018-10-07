    07 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Caner Erkin’in cezası bitti

    Caner Erkin’in cezası bitti
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    cezasını tamamlayan , bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

    cezasını tamamlayan , bugünkü mücadelede forma giyebilecek. ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte forma giyecek.

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