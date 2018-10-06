    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşikta'ın golcüleri golü unuttu

    Suskunlar!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'a giden Alvaro dahil ’ta forma giyen toplam beş forvet bu sezon 15 resmi maçta atılan golün sadece 8’ine katkı yapabildi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 yenilirken, bu sezon resmi maçlarda 3'üncü mağlubiyetini aldı. Oyun anlamında geçen sezonların gerisinde kalan siyah-beyazlı takımda görünen en büyük sıkıntı yine santrfor mevkiinde yaşanıyor. Beşiktaş; 15 maçta 30 gol atmasına rağmen gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin fazlasıyla sorgulanmasına sebep oluyor.

    CYLE LARİN'DEN 3 GOL

    Bu sezon en çok görevalan Larin sadece Torshavn takımına 'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı. maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine onbirde başlayan Vagner Love da, Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor.

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    Şu ana kadar maç kurtaran tek santrforun takımdan ayrılan olması dikkat çekici. Satılması istendiği ve sakat olduğu için sezon başı çalışmalarına alınmayan Negredo, geç de olsa girdiği takımda Linz deplasmanının 90'da attığı golle Beşiktaş'ın yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlamıştı. Ligde de 4 maça onbirde başlayan Negredo, bu maçlarda takımına puan kazandıracak golleri atamadan 'a transfer oldu.

    BABEL&PEPE'DEN 11 GOL

    Takımdan ayrılan Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Hollandalı yıldız 'in ve 5 golü olan Portekizli milli oyuncu 'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor

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    FORVET İSTEDİ, LJAJİC GELDİ

    Beşiktaş yönetimi, ısrarla "Bana 10 numara değil forvet lazım" diyerek golcü isteyen 'i dinlemedi ve Adem Ljajic'i alarak orta sahasına takviye yaptı. Ljajic, Malmö maçında hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Sahada kaldığı 69 dakikada hiç şut atmadı. Sadece 1 kez adam geçti, 3 top kaybetti, 2 kilit pas verip attığı tek orta yerini buldu. Ljajic'in yerine oyuna giren Q7'de son 20 dakikada katkı sağlayamadı.

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