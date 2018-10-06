Al Nasr'a giden Alvaro Negredo dahil Beşiktaş’ta forma giyen toplam beş forvet bu sezon 15 resmi maçta atılan golün sadece 8’ine katkı yapabildi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 yenilirken, bu sezon resmi maçlarda 3'üncü mağlubiyetini aldı. Oyun anlamında geçen sezonların gerisinde kalan siyah-beyazlı takımda görünen en büyük sıkıntı yine santrfor mevkiinde yaşanıyor. Beşiktaş; 15 maçta 30 gol atmasına rağmen gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin fazlasıyla sorgulanmasına sebep oluyor.

CYLE LARİN'DEN 3 GOL

Bu sezon en çok görevalan Larin sadece Torshavn takımına İstanbul'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı. Kayserispor maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine onbirde başlayan Vagner Love da, Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor.

MATADOR GÖNDERİLDİ

Şu ana kadar maç kurtaran tek santrforun takımdan ayrılan Negredo olması dikkat çekici. Satılması istendiği ve sakat olduğu için sezon başı çalışmalarına alınmayan Negredo, geç de olsa girdiği takımda Linz deplasmanının 90'da attığı golle Beşiktaş'ın yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlamıştı. Ligde de 4 maça onbirde başlayan Negredo, bu maçlarda takımına puan kazandıracak golleri atamadan Al Nasr'a transfer oldu.

BABEL&PEPE'DEN 11 GOL

Takımdan ayrılan Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ve 5 golü olan Portekizli milli oyuncu Pepe'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor

FORVET İSTEDİ, LJAJİC GELDİ

Beşiktaş yönetimi, ısrarla "Bana 10 numara değil forvet lazım" diyerek golcü isteyen Şenol Güneş'i dinlemedi ve Adem Ljajic'i alarak orta sahasına takviye yaptı. Ljajic, Malmö maçında hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Sahada kaldığı 69 dakikada hiç şut atmadı. Sadece 1 kez adam geçti, 3 top kaybetti, 2 kilit pas verip attığı tek orta yerini buldu. Ljajic'in yerine oyuna giren Q7'de son 20 dakikada katkı sağlayamadı.