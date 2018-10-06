    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta deplasman kabusu

    Beşiktaşta deplasman kabusu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'ın bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri de deplasman kabusu olacak gibi görünüyor... Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa macerasında maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5'ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü. Deplasmanda sadece Torshavn'ı ve Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, Linz ve Malmö'ye mağlup oldu.

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    Ligdeki deplasmanlarda ve ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8'inci haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar, gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece iki gün sonra...

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