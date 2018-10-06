Enzo Roco’dan savunma itirafı

Sezon başında kadroya katılan Enzo Roco, Şili basınına konuştu.

Roco, Beşiktaş'ta iyi performans gösterdiğini düşündüğü söylerken Pepe ve Vida'dan övgüyle bahsetti. Şilili oyuncu, "Pepe ve Vida ile beraber oynamak beni daha çok geliştiriyor. Daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyorlar. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorum. Oynadığım maçlarda iyi performans gösterdim. Bu çizgide ilerlemem gerekecek" dedi.