    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Enzo Roco’dan savunma itirafı

    Enzo Roco’dan savunma itirafı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Sezon başında kadroya katılan , Şili basınına konuştu.

    Roco, 'ta iyi performans gösterdiğini düşündüğü söylerken ve Vida'dan övgüyle bahsetti. Şilili oyuncu, "Pepe ve Vida ile beraber oynamak beni daha çok geliştiriyor. Daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyorlar. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorum. Oynadığım maçlarda iyi performans gösterdim. Bu çizgide ilerlemem gerekecek" dedi.

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