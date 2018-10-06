06 Ekim 2018, Cumartesi
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Enzo Roco’dan savunma itirafı
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Sezon başında kadroya katılan Enzo Roco, Şili basınına konuştu.
Roco, Beşiktaş'ta iyi performans gösterdiğini düşündüğü söylerken Pepe ve Vida'dan övgüyle bahsetti. Şilili oyuncu, "Pepe ve Vida ile beraber oynamak beni daha çok geliştiriyor. Daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyorlar. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorum. Oynadığım maçlarda iyi performans gösterdim. Bu çizgide ilerlemem gerekecek" dedi..
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