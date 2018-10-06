Beşiktaştan Ünal Karamanın annesi için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın vefat eden annesi Şefika Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.