    06 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Ünal Karaman'ın annesi için başsağlığı mesajı

    Beşiktaştan Ünal Karamanın annesi için başsağlığı mesajı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Trabzonspor Teknik Direktörü 'ın annesi 'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Karaman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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