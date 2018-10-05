    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Veli Kavlak: "Atiba'sız olmaz"

    Veli Kavlak: Atibasız olmaz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    'ın eski futbolcusu , siyah-beyazlı takımda görev yapan isimlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    Veli, Radyospor programcısı Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada takımının yavaş yavaş oturduğunu ve iyi bir sistemle oynadıklarını düşündüğünü belirterek, "Takımda yıldız oyuncu çok var. Ama bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu benim için kesinlikle Atiba. Onun oyunu ve takıma olan yararı bambaşka" ifadelerini kullandı. Veli, Kanadalı yıldızla zaman zaman mesajlaştığını ifade etti.

    HEDEF FİNAL OLMALI

    Yeni transfer Adem Ljajic'in kumaşının iyi olduğunu ve faydalı bir futbol ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti: "'u çok beğeniyorum. Bazı eleştiriler oluyor ama bu eleştiriler onun büyük bir futbolcu olduğu için geliyor. da çok yetenekli bir futbolcu. İnşallah sakatlanmadan çok iyi bir sezon geçirir. 'i de beğeniyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı oluyor. Beşiktaş gibi bir camia için Avrupa'da hedef final olmalı, kalitemiz var ama şans da lazım ve inşallah şans yanımızda olur."

    MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM

    Veli, sakatlığı nedeniyle son 3 yıl içerisinde kaybettiği her şeyi geri kazanmak istediğini belirterek, "Avusturya formasını tekrar giymek istiyorum. Dvler Ligi'nde üst seviye takımlar var ve bizi orada çok iyi temsil ediyor. Roma onun için iyi bir kulüp ve performansını devam ettirip daha büyük kulüplere gitmesini bekliyorum" dedi.

    ÖNCELİĞİM TÜRKİYE

    Fizik tedavi sürecinin başladığını, yakında bireysel antrenmanlara da başlayacağını belirten Veli; "Daha sonra da takımla antrenmanlara geçeceğim. İnşallah Ocak ayında sahalara dönerim ve bir takımla anlaşıp kariyerime devam etmek istiyorum. Önceliğim 'de oynamak ama yabancı takımlardan teklif gelirse onları da değerlendirebilirim" diye konuştu.

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