Veli Kavlak: Atibasız olmaz

Veli Kavlak: "Atiba'sız olmaz"
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, siyah-beyazlı takımda görev yapan isimlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Veli, Radyospor programcısı Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada Beşiktaş takımının yavaş yavaş oturduğunu ve iyi bir sistemle oynadıklarını düşündüğünü belirterek, "Takımda yıldız oyuncu çok var. Ama bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu benim için kesinlikle Atiba. Onun oyunu ve takıma olan yararı bambaşka" ifadelerini kullandı. Veli, Kanadalı yıldızla zaman zaman mesajlaştığını ifade etti.
HEDEF FİNAL OLMALI
Yeni transfer Adem Ljajic'in kumaşının iyi olduğunu ve faydalı bir futbol ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti: "Oğuzhan Özyakup'u çok beğeniyorum. Bazı eleştiriler oluyor ama bu eleştiriler onun büyük bir futbolcu olduğu için geliyor. Tolgay Arslan da çok yetenekli bir futbolcu. İnşallah sakatlanmadan çok iyi bir sezon geçirir. Gary Medel'i de beğeniyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı oluyor. Beşiktaş gibi bir camia için Avrupa'da hedef final olmalı, kalitemiz var ama şans da lazım ve inşallah şans yanımızda olur."
MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM
Veli, sakatlığı nedeniyle son 3 yıl içerisinde kaybettiği her şeyi geri kazanmak istediğini belirterek, "Avusturya Milli Takım formasını tekrar giymek istiyorum. Dvler Ligi'nde üst seviye takımlar var ve Cengiz Ünder bizi orada çok iyi temsil ediyor. Roma onun için iyi bir kulüp ve performansını devam ettirip daha büyük kulüplere gitmesini bekliyorum" dedi.
ÖNCELİĞİM TÜRKİYE
Fizik tedavi sürecinin başladığını, yakında bireysel antrenmanlara da başlayacağını belirten Veli; "Daha sonra da takımla antrenmanlara geçeceğim. İnşallah Ocak ayında sahalara dönerim ve bir takımla anlaşıp kariyerime devam etmek istiyorum. Önceliğim Türkiye'de oynamak ama yabancı takımlardan teklif gelirse onları da değerlendirebilirim" diye konuştu.
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