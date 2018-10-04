    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Vagner Love: "Bu hataları yapamayız"

    Bu maçtan ders çıkarmalıyız
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    'ın maçında ilk 11'de görev alan , maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

    'ın Brezilyalı golcüsü , 'ye 2-0 mağlup oldukları Avrupa Ligi maçı sonrasında konuştu.

    Mücadele olarak geride kaldıklarını söyleyen Love, "Takım olarak iyi değildik. Çok koşmadık, mücadele etmedik. Önümüzdeki Pazar günü oynayacağımız maçta aynı hataları yapmamamız lazım. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. İlk yarım saat çok kötü başlamadık, şanslar yakaladık. İkinci yarının başında hiç iyi başlamadık. Bu hatalarımızı bir daha yapmamamız lazım" diye konuştu.

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