Loveın şansı yok

05 Ekim 2018, Cuma
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Love'ın şansı yok
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar, siyah-beyazlıların forvet takviyesi konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Vardar, "Beşiktaş, bu sezon çok başarılı bir transfer geçiremedi. Bence özellikle forvet pozisyonunda yeterli hamleler yapılamadı. Transfer dönemi çok iyi yönetildi diyemeyiz ama şartlar dahilinde iyi bir kadro var. Forvetlerin biraz da golcü şansı olması gerekiyor. Vagner Love gol kralı olmuş bir oyuncu ama bu şansı yeteri kadar yok. Larin genç bir futbolcu, Mustafa Pektemek ise çok mücadele bir isim ama sakatlıklar geçirdiği için hatalar yapmaya başladı. Yeni isim için çok dikkatli hareket edilmeli" diye konuştu. Vardar, kulüplerin borçlarının çok arttığını belirterek, "Keşke bu kadar büyük borçlar olmasaydı iyi transfer yapılabilseydi ama kulüpler iyi gitmiyor. Popülizm kulüpleri mahvetti" yorumunu yaptı.
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