    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Love'ın şansı yok

    Loveın şansı yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    'ın eski yöneticisi Mete Vardar, siyah-beyazlıların forvet takviyesi konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

    Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Vardar, ", bu sezon çok başarılı bir transfer geçiremedi. Bence özellikle forvet pozisyonunda yeterli hamleler yapılamadı. Transfer dönemi çok iyi yönetildi diyemeyiz ama şartlar dahilinde iyi bir kadro var. Forvetlerin biraz da golcü şansı olması gerekiyor. gol kralı olmuş bir oyuncu ama bu şansı yeteri kadar yok. Larin genç bir futbolcu, ise çok mücadele bir isim ama sakatlıklar geçirdiği için hatalar yapmaya başladı. Yeni isim için çok dikkatli hareket edilmeli" diye konuştu. Vardar, kulüplerin borçlarının çok arttığını belirterek, "Keşke bu kadar büyük borçlar olmasaydı iyi transfer yapılabilseydi ama kulüpler iyi gitmiyor. Popülizm kulüpleri mahvetti" yorumunu yaptı.
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