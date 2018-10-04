    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Malmö taraftarından Karius'a özel pankart

    Malmö taraftarından Kariusa özel pankart
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    UEFA I Grubu ikinci maçında  Malmö'ye 2-0 mağlup olurken, temsilcisinin taraftarları Loris  için bir pankart açtı.

    UEFA I Grubu ikinci maçında Malmö'ye 2-0 mağlup olurken, temsilcisinin taraftarları için bir pankart açtı.

    Malmö'nün attığı ilk golde büyük bir hata yapan Loris için açılan pankartta ilginç ifadeler yer aldı.

    Loris Karius, maç öncesi basın toplantısında geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle ilgili sorulan soruyu ''Geçmişte kaldı'' ifadeleriyle yanıtlarken Malmö taraftarı kale arkasında ''Hani geçmişte kalmıştı kafana aldığın darbe? Canım Karius yine buradasın'' yazan bir pankart açtı.

    KALLSTRÖM: ''KARIUS'UN TUTMASI GEREKEN BİR TOPTU''

    İsveç'in efsane isimlerinden Kim de Malmö - Beşiktaş maçını Kanal 9'a değerlendirirken Karius'un yediği golle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

    Kim Kallström, Karius'un golde önemli bir hatası olduğunu belirtirken ''Karius'un tutması gereken bir toptu'' ifadelerini kullandı.


    'DE DE KARIUS'UN GOLÜ KONUŞULDU

    İngiliz basını Loris Karius'un Malmö karşısında yediği golü manşetlerine taşıdı.

    İngiliz basını Karius'un yediği hatalı golle ilgili '' taraftarı Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde karşısında yediği golleri unutmazken, Alman kalecinin talihsizliği devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.

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