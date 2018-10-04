Malmö taraftarından Kariusa özel pankart

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş Malmö'ye 2-0 mağlup olurken, İsveç temsilcisinin taraftarları Loris Karius için bir pankart açtı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş Malmö'ye 2-0 mağlup olurken, İsveç temsilcisinin taraftarları Loris Karius için bir pankart açtı.



Malmö'nün attığı ilk golde büyük bir hata yapan Loris Karius için açılan pankartta ilginç ifadeler yer aldı.



Loris Karius, maç öncesi basın toplantısında geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle ilgili sorulan soruyu ''Geçmişte kaldı'' ifadeleriyle yanıtlarken Malmö taraftarı kale arkasında ''Hani geçmişte kalmıştı kafana aldığın darbe? Canım Karius yine buradasın'' yazan bir pankart açtı.



KALLSTRÖM: ''KARIUS'UN TUTMASI GEREKEN BİR TOPTU''



İsveç'in efsane isimlerinden Kim Kallström de Malmö - Beşiktaş maçını Kanal 9'a değerlendirirken Karius'un yediği golle ilgili kısa bir açıklama yaptı.



Kim Kallström, Karius'un golde önemli bir hatası olduğunu belirtirken ''Karius'un tutması gereken bir toptu'' ifadelerini kullandı.





İNGİLTERE'DE DE KARIUS'UN GOLÜ KONUŞULDU



İngiliz basını Loris Karius'un Malmö karşısında yediği golü manşetlerine taşıdı.



İngiliz basını Karius'un yediği hatalı golle ilgili ''Liverpool taraftarı Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği golleri unutmazken, Alman kalecinin talihsizliği devam ediyor'' ifadelerine yer verildi.