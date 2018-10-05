    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta büyük şok! 2019'a kadar ödeme yapılmayacak

    Beşiktaşta büyük şok! 2019a kadar ödeme yapılmayacak
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 05.10.2018

    yönetimi teknik heyet ve futbolculara yaşanan maddi sıkıntıyı hatırlatarak "Aralık ayına kadar ödeme yok" uyarısı yaptığı öğrenildi.

    Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında aldığı yenilgiyle keyfi kaçan 'ta yaşanan ekonomik krizin de ciddi boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

    Bir taraftan döviz kurunda yaşanan yükseliş, diğer taraftan da UEFA kıskacıyla maddi sıkıntıyı ciddi ciddi hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta kısa bir süre önce yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kötü haber geldi.

    Sporx'in haberine göre UEFA Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle bir taraftan ile ödeme yazışmalarını sürdüren diğer taraftan teknik heyet ve futbolculardan "Alacağım yoktur" şeklinde borçsuzluk yazısı almaya çalışan siyah-beyazlıların, hesapların şaşması nedeniyle Aralık ayına kadar oyunculara ödemeye yapamayacağı belirtildi.

    Siyah-beyazlı yönetimin geçen hafta teknik heyet ve futbolculara "Aralık ayına kadar ödeme yok, ona göre hesabınızı yapın" uyarısı yaptığı ifade edildi.

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