Beşiktaşta büyük şok! 2019a kadar ödeme yapılmayacak

Beşiktaş'ta büyük şok! 2019'a kadar ödeme yapılmayacak
Beşiktaş yönetimi teknik heyet ve futbolculara yaşanan maddi sıkıntıyı hatırlatarak "Aralık ayına kadar ödeme yok" uyarısı yaptığı öğrenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında aldığı yenilgiyle keyfi kaçan Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik krizin de ciddi boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.
Bir taraftan döviz kurunda yaşanan yükseliş, diğer taraftan da UEFA kıskacıyla maddi sıkıntıyı ciddi ciddi hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta kısa bir süre önce yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kötü haber geldi.
Sporx'in haberine göre UEFA Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle bir taraftan TFF ile ödeme yazışmalarını sürdüren diğer taraftan teknik heyet ve futbolculardan "Alacağım yoktur" şeklinde borçsuzluk yazısı almaya çalışan siyah-beyazlıların, hesapların şaşması nedeniyle Aralık ayına kadar oyunculara ödemeye yapamayacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin geçen hafta teknik heyet ve futbolculara "Aralık ayına kadar ödeme yok, ona göre hesabınızı yapın" uyarısı yaptığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!