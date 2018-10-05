    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Babel Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

    Babel Hollanda Milli Takımına çağrıldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    'ta forma giyen , Milli Futbol Takımı'nın ve ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

    Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, n UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Ekim'de ve 16 Ekim'de ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu belli oldu.

    'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Belçika ekibi 'den ile Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi 'den , ve 'yu da ilk defa kadroya davet etti.

    Kadroda şu isimler bulunuyor:

    Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

    Defans: Patrick Aanholt (), Nathan Ake (Bournemouth), (Ajax), Virgil van Dijk (), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)

    Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Davy Pröpper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

    Forvet: (Beşiktaş), Steven Bergwijn (PSV), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşta büyük şok! 2019a kadar ödeme yapılmayacak Beşiktaş'ta büyük şok! 2019'a kadar ödeme yapılmayacak
    Beşiktaşta forvet sıkıntısı devam ediyor Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı devam ediyor
    Türk takımları Avrupa’da 4’te 1 yaptı Türk takımları Avrupa’da 4’te 1 yaptı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör