UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
UEFA Avrupa Ligi resmi Twitter adresi Caner Erkin'in doğum gününü kutladı.
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı üzerinden Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutlayan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in Fenerbahçe forması giyerken Marsilya filelerini havalandırdığı gol paylaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu paylaşıma tepki gösterdi.
Gelen tepkiler üzerine UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından video kaldırılırken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Caner Erkin ile ilgili paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda ise yıldız oyuncunun, Robben'a attığı çalım yayınlandı.
İşte o tepkilerden bazıları:
- Beşiktaş'ta düzgün pozisyonu yok muydu?
-Adam Beşiktaş'ın oyuncusu
-Kardeşim kaldır bunu adam Beşiktaşlı
-Caner Beşiktaş ta bu ne böyle şaka gibisiniz
-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için karıştırmış
😎 @CanerErkin 😎— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 4 Ekim 2018
🇹🇷 Happy birthday, Caner Erkin! 🎉🎉🎉#UCL @BesiktasEnglish pic.twitter.com/RXJsMFoeSa
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