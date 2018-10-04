    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...

    UEFAdan Beşiktaşlıları kızdıran Caner paylaşımı! F.Bahçe detayı...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Avrupa Ligi resmi Twitter adresi 'in doğum gününü kutladı.

    Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'in 30. yaş gününü kutlayan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda lı oyuncu Caner Erkin'in forması giyerken Marsilya filelerini havalandırdığı gol paylaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ise bu paylaşıma tepki gösterdi.

    Gelen tepkiler üzerine UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından video kaldırılırken, Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Caner Erkin ile ilgili paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda ise yıldız oyuncunun, Robben'a attığı çalım yayınlandı.

    İşte o tepkilerden bazıları:

    - Beşiktaş'ta düzgün pozisyonu yok muydu?

    -Adam Beşiktaş'ın oyuncusu

    -Kardeşim kaldır bunu adam Beşiktaşlı

    -Caner Beşiktaş ta bu ne böyle şaka gibisiniz

    -Beşiktaş Şampiyonlar Ligi takımı olduğu için karıştırmış

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