    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre’ye Bilic kancası

    Töre’ye Bilic kancası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Yıldız oyuncuyu daha önce İngiltere’ye götüren Hırvat hoca ’yi şimdi de ’a transfer etmek istiyor!

    'ta Ocak ayında ilk ayrılık ile olacak gibi duruyor. Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor.

    Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor. Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren 'ten geldi. takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.

    Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.

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